Спасатели Белгородчины напомнили особенности поведения на воде осенью

Спасатели Белгородчины напомнили правила безопасного поведения на воде. Фото с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области

Для предотвращения несчастных случаев инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Белгородской области уделяют особое внимание владельцам маломерных судов. Спасатели предупреждают судовладельцев, что осенью условия судовождения осложняются. Перед выходом на водоем следует узнавать погодные условия, и если они ухудшаются, то от промысла лучше отказаться.

Очередное патрулирование состоялось на Белгородском водохранилище. Во время рейда сотрудники МЧС России провели беседы с судоводителями, проверили наличие спасательных жилетов и документов, необходимых для управления маломерным судном.

Некоторые люди легкомысленно относятся к рекомендациям инспекторов ГИМС, полагая, что трагедия может произойти с кем угодно, но только не с ними. Но статистика показывает, что вода не прощает подобного пренебрежения к своей безопасности. Ежедневные рейды сотрудников МЧС России дают свои результаты – нарушителей встречается все меньше.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: в случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей 101 или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.