В Белгородской области стартовал онлайн-тест «Культурного марафона» для школьников. Фото внешней пресс-службы Яндекса

2 ноября стартовал онлайн-тест «Культурного марафона» — ежегодного всероссийского проекта, который знакомит детей с культурой. В основе марафона необычный мультимедийный онлайн-тест, который не проверяет знания, а погружает школьников в культурный контекст.

Тема марафона в этом году — культура регионов России. Тест состоит из 40 вопросов, сочетающих редкие фольклорные находки с явлениями современной культуры — в них соседствуют якутские мифы и брейк-данс, татарские лесные духи и Матранг с Земфирой. Вопросы теста делятся на четыре раздела: орнамент и декор, музыка, танец и текст.

Амбассадорами «Культурного марафона» стали известные музыканты, писатели и художники: Илья Лагутенко, российский рок-музыкант и вокалист; Наталья и Мурад Османн, основатели известного проекта о путешествиях; Алексей Сальников, уральский писатель и поэт и другие.

Участники осмысляют культуру регионов России и связывают ее с мировым контекстом. Школьники попытаются найти орнаменты из мультфильма «Холодное сердце» среди башкирских, карельских и коми-зырянских, разобраться, что общего между «половецкими плясками» и американским хип-хопом и мюзиклами.