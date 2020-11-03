За минувшие сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 112 жителей Белгородчины

В Белгородской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 112 человек. Фото: "КП" Архив

По данным федерального сайта за минувшие сутки в Белгородской области коронавирусная инфекция обнаружена у 112 человек. С начала пандемии в регионе COVID-19 заболели 11 914 жителя. В целом по России за минувшие сутки заболело 18 648 россиян, 355 — скончались от заражения опасным вирусом.

В соседних по Центральному Черноземью регионах наибольшее число заболевших зарегистрировано в Воронежской области - 302 случая (всего 25 973). В Орловской области выявлено 128 заболеваний (всего 12 360, в Курской — 133 (всего 11 288), в Тамбовской — 98 (всего 10 134), в Липецкой — 90 (всего 8 155).