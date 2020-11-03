В Белгородской области оформить больничный помогут выездные бригады. Фото: "КП" Архив

Главы муниципалитетов поручено отслеживать ситуацию с возросшим наплывов посетителем в поликлиниках и создать систему выездного оформления больничных листов. Такую идею подал первый замгубернатора Денис Буцаев, она обсуждалась на оперативном совещании с членами правительства области. Денис Буцаев, подчеркнул, что работодатели, контролируя состояние здоровья своих сотрудников, при малейших признаках простуды не пускают их на работу. И это привело к увеличению обращений за больничным листов. Заместитель губернатора, в частности, отметил:

— Там, где мы видим значительное увеличение числа больных, мы должны принимать отдельные меры, связанные с выездными бригадами. Они будут выписывать эти документы по месту нахождения работников.