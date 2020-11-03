Белгородский владелец «Toyota Tundra» оплатил 109 штрафов ГИБДД

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

За нарушения правил дорожного движения по ст. 12.9 КоАП РФ (Превышение установленной скорости движения) жителю Белгородского района пришлось оплатить 109 штрафов ГИБДД на общую сумму 103 тысячи рублей. Поводом для оплаты стал арест транспортного средства «Toyota Tundra», наложенный судебными приставами.

В добровольном порядке мужчина штрафы не оплачивал, на прием к судебному приставу не являлся, по месту регистрации не проживал. В результате нарушитель скоростного режима и его автомобиль были объявлены в розыск.

В ходе исполнительно-розыскных мероприятий судебные приставы установили местонахождение должника и его транспортного средства и наложили арест на автомобиль, отправив его на специализированную стоянку.

Только после применения данных мер должник в полном объеме оплатил задолженность по штрафам, а также исполнительский сбор в общей сумме 175 тысяч рублей.