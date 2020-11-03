Белгородские пограничники задержали нарушителя, пытавшего незаконно провести в Украину около 100 фильтров

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Пограничным Управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресечена попытка незаконного перемещения товаров через государственную границу на территорию Украины. В районе населенного пункта Черемошное Белгородского района Белгородской области вблизи границы был задержан гражданин РФ 1991 года рождения, который планировал незаконно переместить на территорию Украины около 100 штук фильтров комбинированных БРИЗ-3001, произведенных ООО «Бри-Кама» во Владимире. Незаконная продукция находилась в картонных коробках.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления, процессуальное решение будет принято после изучения всех обстоятельств.