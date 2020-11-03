В Белгороде только за два последних дня коронавирусная инфекция подтверждена у 94 жителей. Фото: "КП" Архив

В Белгороде только за 1 и 2 ноября коронавирусная инфекция подтверждена у 94 жителей (50 случаев 1 ноября и 44 случая заболеваний 2 ноября). 565 человек находятся на госпитализации, 8 307 изолированы по контакту с заболевшими и 6 960 находятся на самоизоляции. Для 77 белгородцев заболевание закончилось летальным исходом.

Следом за Белгородом наибольшее число заболевших — в Старооскольском городском округе — 1 688 человек заболели с начала пандемии, по состоянию на 2 ноября было выявлено еще 8 новых случаев. В Белгородском районе за последние сутки было выявлено 12 новых случаев заболевания, всего с начала пандемии в районе заболело 1 258 человек. В Щебекинском городском округе заболело 10 человек за минувшие сутки (всего — 481). Есть заболевшие и в других муниципалитетах области.