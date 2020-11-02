Частный сектор Губкина ожидает массовая интернетизация. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

Вопрос подключения высокоскоростного интернета в домах частного сектора Губкинского городского округа стоял очень остро, поскольку строительство новых сетей связи по электрическим опорам было недоступно. Администрацией Губкинского городского округа совместно с департаментом цифрового развития Белгородской области и операторами связи найдены возможности предоставления электрических опор для размещения линий связи.

В настоящее время оператором связи начата полномасштабная работа в микрорайонах индивидуального жилищного строительства. С 1 ноября 2020 года уже есть возможность подключения услуг для жителей микрорайонов Северный, Учительский и Парковый. С 1 декабря начнутся подключения в микрорайонах Юбилейный и Лесной.

Также оператор предоставляет услугу интерактивного цифрового телевидения.