«Городищенский хлеб» из Старого Оскола будет участвовать в национальном конкурсе брендов питания

«Городищенский хлеб» из Старого Оскола будет участвовать в национальном конкурсе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», который стартовал в стране, примут участие производители различных продуктов из Белгородской области. Подано 290 заявок на участие более чем из 60 регионов страны.

Белгородские производители представят: «Городищенский хлеб» Старооскольского городского округа, «Борисовский сыр», «Корочанские яблоки», «Белгородские чаи» (Корочанский район), «Арбузы Шляховых» (Корочанский район), «Сурковский чеснок» (Шебекинский городской округ).

Проголосовать за любимый вкус того или иного белгородского продукта можно на одноименном с конкурсом сайте. Этап народного голосования продлится с 19 ноября по 2 декабря. Продуктовые бренды будут награждены в 8 номинациях. Результаты конкурса объявят 20 декабря.