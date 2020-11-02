Белгородские судебные приставы задержали осужденного, который был объявлен в розыск

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Осужденного, находящегося в розыске за уклонение от отбытия наказания в колонии- поселении, задержали судебные приставы Губкинского районного отделения. Накануне мировой суд судебного участка №1 Губкина осудил местного жителя по ст.319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» и приговорил к лишению свободы на 1 месяц 10 дней с отбыванием наказания в колонии-поселения. Но мужчина скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск.

В ходе осуществления исполнительных действий судебные приставы по ОУПДС Губкинского районного отделения УФССП России по Белгородской области обнаружили и задержали разыскиваемого. Судебные приставы передали задержанного сотрудникам УФСИН России по Белгородской области.