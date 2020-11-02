Пятый молодежный форум стран ШОС-2020 пройдет на базе Белгородского госуниверситета. Фото с сайта НИУ "БелГУ"

17 ноября на базе Белгородского госуниверситета будет проходить Пятый молодежный форум университетов стран ШОС-2020. Его главная цель - развитие международного межвузовского молодежного сотрудничества в образовательной, научно-инновационной и культурно-воспитательной сферах, развитие совместных молодежных проектов, укрепление дружбы и взаимопонимания между государствами Шанхайской организации сотрудничества и их народами. Мероприятие состоится в очно-заочном формате.

В программе форума стратегическая сессия «Международные молодежные проекты» по трекам «Образование, наука и инноватика» и «Современное студенчество.

Также пройдет сессия «Стратегия международного молодежного взаимодействия на пространстве ШОС», в рамках которой состоится презентация резюме по трекам с предложением пунктов в резолюцию форума.