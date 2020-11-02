Белгородцы могут влететь на крупный денежный штраф из-за отсутствия маски

Белгородцы могут влететь на крупный денежный штраф за отсутствие маски. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Белгородской области ввели тотальный масочный режим. Согласно принятому постановлению, которое было принято 28 октября, к нарушителям, которые будут игнорировать обязательное ношение масок в общественных местах будут приниматься строгие меры, в том числе их могут оштрафовать. Штраф за отсутствие маски в общественном месте достигнет 40 тысяч рублей.

В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что за отсутствие маски персональную ответственность будут нести все, в том числе и обычные граждане.

Со 2 ноября маски обязаны носить все, том числе в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках, лифтах и помещениях где собирается много людей. Следить за соблюдением масочного режима будут специалисты Роспотребнадзора и сотрудники внутренних дел России, которые наделены специальными полномочиями.

Напомним, что тотальный масочный режим введен по всей России.