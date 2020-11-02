В Белгородской области из-за поджога сгорел автомобиль «Рено Логан»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

За прошедшую неделю подразделения противопожарной службы Белгородской области 8 раз выезжали на тушение пожаров в нежилых помещениях: горели гараж, дачные домики, не эксплуатируемые строения и автомобили. Так, 31 октября в 3 часа 51 минуту поступило сообщение о пожаре в Белгороде по улице Газовиков - горел автомобиль «Рено Логан». В результате погонь повредил моторный отсек и салон транспортного средства. Предполагаемая причина пожара - поджог. Пожар был ликвидирован в 4 часа 07 минут силами дежурного караула пожарно-спасательной части № 2.

1 ноября дежурный караул пожарно-спасательной части № 17 и добровольная пожарная дружина поселка Борисовка тушили загоревшихся автомобиль «ВАЗ-2110» в поселке Борисовка. В результате пожара автомобиль уничтожен полностью. Предварительная причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. В этот же день поступило сообщение о пожаре в дачном домике в селе Ерик Белгородского района в садоводческом некоммерческом товариществе «Руда». Огонь повредил здание на площади 20 квадратных метров, обрушилась кровля. Предполагаемая причина пожара - поджог. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 4, добровольная пожарная дружина Ериковского сельского поселения. Вечером, в 19 часов 59 минут в селе Никольское Белгородского района произошел пожар в садоводческом некоммерческом товариществе «Родники». Огонь повредил дачный домик. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательной части № 2 и специализированной пожарно-спасательной части.