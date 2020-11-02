Белгородцев приглашают провести «Ночь Искусств» онлайн

Фото пресс-службы Белгородской филармонии.

Белгородская филармония 3 ноября приглашаем посмотреть онлайн музыкально-развлекательное шоу с участием популярных артистов. За кулисами всегда есть место шуткам, музыкальным баттлам. В этот вечер музыканты снимут маску серьезности и немного повеселятся.

В программе шоу запланированы: детская опера «Королевский бутерброд» (Начало в 19:00); выступление Диксиленда филармонии; «Специальный гость. Поговорим», беседа о серьезном и не очень с директором филармонии Светланой Борухой и мэром Белгорода Юрием Галдуном; «Музыкальный крокодил», по мотивам игры, в которой слова нужно показывать пластикой, музыканты будут изображать и отгадывать известные музыкальные произведения.

Также в программе «Недетские вопросы» юным поклонникам филармонии предложат ответить, зачем оркестру дирижер и как играть на разных музыкальных инструментах? В «Музыкальной дуэли» «сразятся» балалайка и скрипка. Завершит шоу программа, покорившая сердца зрителей «Рок на органе». В исполнении Тимура Халиуллина (орган) и Олега Иванова (ударные) прозвучат известные роковые композиции.

Начало трансляции основной программы в 20:00. Эфир можно посмотреть в социальных сетях филармонии и на сайте. Обращает внимание, что в программе возможны изменения.