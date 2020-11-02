В Белгороде сменился главный врач ковидного госпиталя. Фото: "КП" Архив

В Белгороде произошла смена руководителя горбольницы № 2, главного ковидного госпиталя области. Главврачом стал Роман Проценко, сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области. Предыдущий руководитель Антон Бондарев, который заявил о своем уходе около месяца назад, может отправиться на новое место в другой регион. Горбольницей №2 он руководил с 2017 года.

Роман Проценко последние 5 лет возглавлял детскую областную клиническую больницу. Напомним, горбольница № 2 была определена, как главный главный ковидный госпиталь региона, еще в начале пандемии. По прогнозам, в таком статусе медучреждение может проработать до лета 2021 года.