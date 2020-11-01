В Белгородской области в один день в трех населенных пунктах обнаружили взрывоопасные предметы. Фото: "КП" Архив

Последний день октября на Белгородчине стал урожайным на боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Сразу в трех населенных пунктах обнаружены взрывоопасные предметы, впоследствии успешно ликвидированные взрывотехниками.

В поселке Северный Белгородского района во время земляных работ рабочим был обнаружен боеприпас. Он незамедлительно сообщил об опасной находке в полицию. Выехавшие на место взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области изъяли артиллерийский снаряд 150 мм.

Ситуация повторилась в этот же день в этом же районе, только в селе Беловское. На территории частного домовладения при земляных работах собственником были обнаружены боеприпасы. Взрывотехники изъяли два артиллерийских снаряда 122 мм. А в хуторе Ясная Поляна Прохоровского района житель одного из домов нашел минометную мину.

Все боеприпасы времен Великой Отечественной войны были вывезены и ликвидированы на специальном полигоне.