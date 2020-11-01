Рабочая неделя в Белгородской области начнется с дождей

Рабочая неделя начнется с дождей. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Осень вступила в свои права, заявив о себе долгожданными дождями. У грибников все еще остаются шансы. Завтра погода существенно не изменится: в Белгородской области ожидается переменная облачность, временами дожди - в этот день недели осадки максимальны.

Температура воздуха в понедельник днем прогреется до 12 градусов тепла, ночью будет +8 градусов. Начиная со вторника, температура будет постепенно понижаться и в пятницу, 6 ноября, достигнет +8 градусов днем и +5 градусов ночью. Всю неделю возможны дожди, кроме среды.

Начиная с 10 ноября ночью уже возможны заморозки.