В Губкине готовят ну очень юных футболистов. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

Проект «Готовим юных футболистов» реализуется детским садом «Рябинушка» в Губкинском городском округе. В рамках проекта на территории детского сада была оборудована футбольная площадка с безопасным покрытием.

На начальной стадии проекта проведен входной мониторинг развития физических качеств детей старшего дошкольного возраста. Как показали результаты, у детей недостаточно развиты такие физические качества, как ловкость, выносливость и координация движений. Благодаря упражнениям с элементами футбола эти качества можно развить.

Для этого инструктором по физической культуре в помещении и на футбольном поле регулярно проводятся занятия с воспитанниками старшей и подготовительной группы с применением техники футбола. Социальным партнером проекта выступила спортивная школа № 3.