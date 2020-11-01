Жителей Белгородской области пригласили в Музей Победы на «Ночь искусств»

Фото пресс-службы ФГБУК «Музей Победы».

Жителей Белгородской области пригласили на онлайн-программу, которую подготовил московский Музей Победы к акции «Ночь искусств». Какой вклад в Победу внесли деятели культуры, можно будет узнать, побывав на виртуальной экскурсии. Виртуальные мероприятия пройдут на сайте (https://victorymuseum.ru/) и YouTube-канале (https://www.youtube.com/c/МузейПобеды) музея 3 ноября. Программа посвящена искусству в годы Великой Отечественной, начало - в 20.00.

Директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник рассказал:

- Музей Победы каждый год присоединяется к ночным культурным акциям столицы. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции программа «Ночи искусств» в этом году будет виртуальной. Мы приглашаем пользователей сети познакомиться с искусством военного времени. Не выходя из дома можно будет узнать, какой вклад внесли деятели культуры в Победу в Великой Отечественной войне. Как песни, стихи и фильмы поднимали в советском народе боевой дух и укрепляли веру в победу.