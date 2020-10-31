Уникальный природный парк появится в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В микрорайоне Зеленый Лог создается уникальный центральный парк для жителей города Старый Оскол. В эти осенние дни на территории парка «Зеленый Лог» продолжается высадка зеленых насаждений. Планируется посадить еще около 400 саженцев различных пород деревьев. При этом 100 берез и ели уже начали высаживать. Подросшие деревья привезены из питомника.

Концепция проекта обусловлена идеей природности и естественности. Раньше в парке были посажены пяти- и семилетние деревья высотой от 3 м. Саженцы липы, клена, яблони, черемуха, черная сосна, ива и другие доставлены из белгородских питомников.