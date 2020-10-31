Жителя Красногвардейского района Белгородчины будут судить за серию преступлений

Жителя Красногвардейского района будут судить за серию преступлений. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Алексеевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 58-летнего жителя Красногвардейского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом - кражи, незаконное проникновение в жилище. Причем преступления совершались подряд несколько дней.

По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый под предлогом оказания помощи зашел в дом в селе Малобыково Красногвардейского района. Там он открыто похитил мобильный телефон в кожаном чехле и вложенные в чехол деньги.

Через несколько дней вечером обвиняемый увидел на улице села Малобыково припаркованную машину, открыл ее и украл деньги и автомобильный компрессор. На следующий день в городе Бирюч он снова открыл припаркованную машину и украл кошелек с деньгами.

Похоже, угомонится он только в тюрьме. Раньше обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хищения и преступления против личности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.