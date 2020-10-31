Белгородская филармония открывает сезон для маленьких зрителей

Фото пресс-службы Белгородской филармонии.

1 ноября в Большом зале в рамках регионального проекта «Симфонический оркестр — музыкальный символ региона» программой «Путеводитель по оркестру или не придуманные истории» откроется детский абонемент симфонического оркестра Белгородской филармонии текущего музыкального сезона. В концертной программе для юных любителей классической музыки дирижер, лауреат международного конкурса имени Светланова, Дмитрий Филатов встрется с маленькими слушателями и их родителями и ответит на все их вопросы.

В это день на сцене филармонии будут заняты и начинающие музыканты - студенты Белгородского государственного института искусств и культуры.