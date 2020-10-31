В Белгородской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 114 новых пациентов. Фото: "КП" Архив

По данным федерального штаба на 31 октября, в Белгородской области число новых пациентов, у которых за минувшие сутки подтвержден коронавирус, составило 114 человек, всего с начала пандемии число заболевших в области составило 11 575 жителей. В России за минувшие сутки заболели 18 140 россиян, количество заболевших второй день подряд превышает восемнадцать тысяч за сутки.

У соседей по Центральному Черноземью наибольшее число новых заболевших в Воронежской области — 298 пациентов за сутки (всего 25 071). Следом, согласно статистическим данным, идет Орловская область — 127 случаев заражения за сутки (всего 11 973), Курская область — 124 случая (10 898), Тамбовская область — 93 ( 9 845), Липецкая область — 86 (8 107).