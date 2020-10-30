На выходные в Белгородской области пройдут дожди. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Погода в предстоящие субботу-воскресенье не порадует, но и не огорчит. На дворе осень, и с этим фактом лучше смириться. Жителей Белгородской области ждут умеренные дожди, дающие грибам и охотникам за грибами шанс. В ночь с субботы на воскресенье дождь усилится. Ветер ожидается умеренный.

Воздух днем прогреется до комфортных осенью 12 градусов тепла, ночью незначительно опустится - до 10 градусов по Цельсию. По осенним меркам тепло, а значит, грибы должны появиться, чтобы быть собранными-съеденными-законсервированными. Готовим лукошки, резиновые сапоги и хорошее настроение.