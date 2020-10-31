В Валуйках отремонтируют два детских сада. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

На территории Валуйского городского округа ведется капитальный ремонт двух городских детских садов. Работы планируются завершить в I квартале 2021 года.

В детском саду №2 выполнены демонтажные работы здания, утепление фасада, устройство водосточной системы, установка оконных блоков. Ведутся электромонтажные работы, устройство системы отопления, внутренней системы водоснабжения, отделка фасада осуществлена на 25%.

Капитальный ремонт детского сада №10 осуществляет «Управление капитального строительства Белгородской области». Демонтажные работы здесь были начаты в конце августа 2020 года. Сейчас они выполнены на 70%. Также на данный момент ведутся работы по устройству кровли.