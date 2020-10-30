Несколько бригад белгородского МЧС с дезинфекторами прошлись по всем помещениям Пенсионного фонда

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Оказывая помощь в борьбе с распространением вирусных инфекций на территории региона, сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области продолжают проводить масштабные работы по дезинфекции социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры. Накануне сотрудники МЧС вновь провели санитарную обработку Управление Пенсионного фонда РФ в Белгороде. На подобных объектах с массовым пребыванием людей работы по дезинфекции проводятся на регулярной основе.

Сотрудники МЧС, переодевшись в специализированные защитные костюмы, обработали все этажи дезинфицирующим средством, содержащим хлорвещество. Разделившись на несколько бригад, сотрудники МЧС тщательно обработали входную зону, лестничные пролеты, коридоры, рабочие кабинеты столы сотрудников. Общая площадь обработанной территории оставила около 1200 квадратов. Мероприятия по дезинфекции по дезинфекции были выполнены в течение часа.