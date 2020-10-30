В белгородском колледже мединститута НИУ «БелГУ» прошел чемпионат по профмастерству «Абилимпикс»

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

В медицинском колледже медицинского института НИУ «БелГУ» завершился региональный этап Национального чемпионата-конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» В этом году чемпионат проходил по 2 компетенциям: «Массажист» и «Медицинский и социальный уход».

Медицинский колледж традиционно является площадкой для проведения чемпионата. В этом году его участниками стали студенты медицинского колледжа, обучающиеся по специальности «Медицинский массаж» (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению): Ольга Асыка, Константин Кахтур, Татьяна Фурсова, Алексей Проненков, Василий Томсинский и студенты, обучающиеся по специальности «Сестринское дело» - Татьяна Петренкова и Юлия Аркатова.

Победителем в компетенции «Массажист» стал Константин Кахтур, второе место заняла Ольга Асыка, третье место у Татьяны Фурсовой. В компетенции «Медицинский и социальный уход» обладателем первого места стала Татьяна Петренкова, второе место у Юлии Аркатовой.

Победители представят Белгородскую область на VI национальном чемпионате, организованном Министерством просвещения Российской Федерации, который пройдет с 23 по 29 ноября в Москве в очно-дистанционном формате.

Отметим, что проведение чемпионата курируется департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области. Как отмечают организаторы, чемпионат проводится для содействия развитию международного движения «Абилимпикс» в России, а также с целью профессиональной ориентации, профессионального обучения и трудоустройства инвалидов.