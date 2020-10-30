В Белгороде выплаты на второго ребенка из маткапитала продлеваются автоматически. Фото: "КП" Архив

Теперь белгородским семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы. В случае если период выплаты истекает до 1 марта 2021 года, предоставление средств продляется автоматически.

Напомним, право на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала имеют семьи, в которых с января 2018 года появился второй ребенок, до достижения им трех лет. При этом, среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума работающего гражданина в регионе проживания за II квартал предыдущего года.

В Белгородской области в 2020 году это 20078 рублей на одного члена семьи. Отметим, что сведения о доходах предоставляются за 12 месяцев, отсчет периода проводится за шесть месяцев до даты подачи заявления.

Размер выплаты из материнского капитала для семей, проживающих в Белгородской области, составляет 9084 рубля.

В случае, если раньше выплата не оформлялась, обратиться за ней можно подав заявление на портале госуслуг или в Личном кабинете на сайте ПФР. Важно помнить, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием посетителей строго по предварительной записи.