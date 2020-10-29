Продлен конкурс на лучшее название пространства за Центром культурного развития в Шебекино Белгородской области

Продлен конкурс на лучшее название пространства за Центром культурного развития в Шебекино. Фото пресс-службы администрации шебекинского городского округа

В Шебекино продлили конкурс на лучшее название общественного пространства за Центром культурного развития. Теперь у шебекинцев появилась возможность не только красиво назвать площадку для отдыха, но и увековечить себя в этом названии. Победитель конкурса, к тому же, получит денежное вознаграждение в размере 23000 рублей.

Как сообщила администрация Шебекинского городского округа, продление конкурса связано с поступившей инициативой от жителей округа. Но поторопитесь: заявки можно подавать до 1 ноября. В заявке необходимо указать вариант названия, обосновать его и отправить на адрес электронной почты stn_53@mail.ru