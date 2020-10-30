В Старооскольском художественном музее появился аудиогид на трех языках. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

И правда, старооскольцам теперь без надобности ездить в музеи Питера или Москвы. Более того, они ждут в гости европейцев: в Старооскольском художественном музее появился аудиогид на английском, немецком и болгарском языках.

На днях в музее состоялась презентация муниципального проекта «Создание аудиогида в цифровом формате на иностранных языках «Диалог искусств». Маршрут содержит краеведческую информацию, связанную с местом, где располагается музей, а также рассказывает об основных отделах и особенностях музейной коллекции. Информация структурирована на пять станций.

Экскурсия начинается во внутреннем дворике музея и завершается в выставочных залах. Для удобства пользования аудиогидом разработана навигационная карта с основными точками осмотра и подробной инструкцией пользования, сообщает пресс-служба администрации округа.

Аудиогид представляет собой устройство с набором пронумерованных кнопок, с помощью которых посетитель набирает номер экспоната и слушает аудиофайл с описанием.