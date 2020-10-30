Пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому в Бирюче Белгородской области. Фото: архив КП

Алексеевским следственным отделом следственного управления СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего жителя города Алексеевки. Он подозревается в покушении на дачу взятки за незаконное бездействие полицейскому.

В октябре подозреваемый ехал на своем автомобиле в городе Бирюч и был остановлен участковым для проверки документов. Почувствовав запах алкоголя, участковый сообщил водителю, что вызовет наряд ГИБДД для составления административного материала.

Не желая привлекаться к административной ответственности, пенсионер предложил участковому уполномоченному взятку - 11 тысяч рублей. Но сотрудник полиции от взятки отказался и сообщил о коррупционном проявлении в отдел полиции.

От медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение подозреваемый отказался, за что был привлечен к административной ответственности. Сейчас идет следствие, направленное на оперативное и всестороннее расследование уголовного дела.