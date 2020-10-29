Белгородские пожарные спасли двух котов. Фото пресс-службы главного управления МЧС по белгородской области

Хозяева двух спасенных котов должны поднять чарку за здоровье пожарных. В Единую дежурно-диспетчерскую службу Губкинского округа поступило сообщение, что в Губкине по улице Белинского на дереве, примерно на уровне 2-го этажа, сидит кот и не может спуститься. А в Яковлевском округе котяра угодил в канализацию.

Хозяйка губкинского кота пыталась достать его самостоятельно, но все ее попытки оказались безуспешны. На место происшествия выезжал дежурный караул пожарно-спасательной части № 8. Один из пожарных забрался на дерево и снял кота, после чего передал животное благодарной хозяйке.

В этот же день в Единую дежурно-диспетчерскую службу Яковлевского округа поступило сообщение о том, что в городе Строитель по улице Кривошеина в канализационный колодец упал котенок. Очевидцы, услышав жалобное мяуканье, обнаружили, что он сидит глубоко на дне канализации. Неравнодушные жители не могли самостоятельно ему помочь и обратились к пожарным. На место выезжал дежурный караул пожарно-спасательной части № 36. При помощи трехколенной лестницы пожарный достал котенка наружу и предал в руки заявителям.