В Белгороде будут собирать деньги на восстановление пострадавшего памятника Ленину

Летом во время проведения работ по эксгумации останков немецких солдат у Ленина отвалилась рука. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Памятник Ленину в Центральном парке восстановят. Как заявила на сегодняшнем заседании председатель областной думы Ольга Павлова, депутаты услышали горожан, которые вступились за пострадавший во время демонтажа памятник. При этом она предложила собрать деньги для восстановления памятника, поскольку ни областной, ни городской бюджет не располагает свободными средствами, особенно в условиях пандемии. Сама спикер облдумы уже внесла свой вклад в восстановление скульптуры Ленина.

Ольга Павлова, в частности, отметила:

- Нам надо уйти от политической подоплеки и какой либо идеологии, рассматривать вопрос исключительно с позиции исторической памяти, уважения к нашему прошлому, к людям, которые когда то вели нашу страну.

Напомним, что скандал вокруг памятника Ленина разгорелся с новой силой нынешней осенью после того, как мэр Белгорода сказал, что не сдержит свое же обещание восстановить пострадавшую во время демонтажа скульптуру. Памятник был демонтирован еще летом во время проведения на центральной аллее парка работ по эксгумации останков немецких солдат. Тогда у Ильича отвалилась рука, и мэр пообещал, что вернет скульптуру «в лучшем виде».

В облдуме для сбора средств используют площадку Центра социальных инициатив «Вера». О собранных средствах общественники отчитаются публично.