Белгородские приставы помогли взыскать ущерб, причиненный в результате ДТП

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Белгородские судебные приставы помогли жителю Воронежа взыскать материальный ущерб, причиненный в результате ДТП. На исполнении в Губкинском районном отделении судебных приставов УФССП России по Белгородской области находилось исполнительное производство о взыскании с жителя Губкина материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Сумма ущерба составила более 336 тысяч рублей.

После получения уведомления о возбуждении исполнительного производства должник не исполнил требования исполнительного документа в срок, в результате чего судебный пристав вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере более 23 тысяч рублей. Был применен целый комплекс мер принудительного характера: вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении автотранспортного средства должника и обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах.

Только после всех этих мер мужчина оплатил материальный ущерб, а также исполнительский сбор. Денежные средства были перечислены взыскателю.