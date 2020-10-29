«Азитромицин» поступил в Белгородскую область и скоро должен появиться в аптеках. Фото: "КП" Архив

Упрощенный временный порядок маркировки лекарств должен упростить систему получения лекарственных препаратов. Об этом рассказала замгубернатора Наталия Зубарева, подчеркнув, что производители будут вводить лекарства в систему маркировки и, не дожидаясь обратной связи, уже пускать его в реализацию. Напомним, что в аптеках Белгородской области и других регионов наблюдается дефицит препаратов. Одной из причин называется сбой в системе маркировки. Дефицитный «Азитромицин» уже поступил в область и скоро появится в аптеках. В аптеках также появился ряд других лекарств.

Отметим, что департамент экономического развития совместно с департаментом здравоохранения и Росздравнадзором в ежедневном формате мониторит наличие лекарственных средств как в аптеках, так и в стационарах.