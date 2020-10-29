В Белгородской области за минувшие сутки число новых зараженных коронавирусом жителей составило 102 человека. Фото: "КП" Архив

По данным федерального сайта на 29 октября, число новых пациентов с подтвержденным диагнозом COIVD-19 за минувшие сутки составило 102 случая. Всего с начала истории заболевания в области коронавирусом заболело 11 350 человек. Стремительно растет и число заболевших в соседних регионах.

Так, только за минувшие сутки в Воронежской области число новых случаев заражения составило 292 человека (всего — 24 477). В Орловской области за минувшие сутки COIVD-19 выявлен у 122 пациентов (всего 11 721), в Курской — 121 (10 652), в Тамбовской — 90 (9 660), Липецкой — 82 (7 937).

По России — новый антирекорд: за минувшие сутки заболели 17 717 человек. От заражения коронавирусом за минувшие сутки скончалось 366 россиян.