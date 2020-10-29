В Белгороде энергетики стали изготавливать металлоконструкции для ЛЭП

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Энергетики наладили производство наиболее востребованных типов металлоконструкций: ТМ-73 и ТМ-60 с хомутом Х-42, которые используются при строительстве линий электропередачи ВЛ 6-10 кВ.

Выполнение отдельных видов работ собственными силами Белгородэнерго практикует с 2016 года, когда на базе Белгородских электрических сетей возобновил работу цех по ремонту силовых трансформаторов мощностью от 25 до 1600 КВА. Текущий и капитальный ремонт здесь ежегодно проходят порядка 300 трансформаторов, установленных в комплектных трансформаторных подстанциях на всей территории области.

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