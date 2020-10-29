Колбасу и медикаменты украинской маркировки пытались незаконно переправить через границу в Белгородской области

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Сотрудники Пограничного управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресекли попытку незаконного перемещения товаров с территории Украины. 27 октября 2020 года в районе населенного пункта Казачье Рудченское Борисовского района Белгородской области в 50 метрах от государственной границы были задержаны 8 граждан Украины. Они пытались переправить с территории Украины более 20 коробок с колбасными изделиями и медикаментами украинской маркировки.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Задержанные дали объяснения по поводу незаконного товара. В коробках находились колбаса украинского производителя и медикаменты. Сопроводительные документы на обнаруженные мясные изделия и медикаменты отсутствовали.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления, процессуальное решение будет принято после изучения всех обстоятельств.