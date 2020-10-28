В Белгородской области школьники останутся на каникулах до 8 ноября.

В Белгородской области школьники останутся на каникулах до 8 ноября. На сегодняшнем брифинге заместитель губернатора Наталия Зубарева рассказала, что в регионе болеют 115 учителей. И дополнительные каникулы в первую очередь нужны, чтобы все болеющие педагоги выздоровели. В частности, она отметила:

- Увеличение каникул даст возможность выздороветь и нашим педагогам, потому что среди детского населения сегодня особого повода для тревоги в отношении уровня заболеваемости нет. Больше тревоги вызывает взрослое население и среди педагогических работников такая проблема существует. Поэтому небольшое продление каникул даст возможность и воспитателям, и учителям, и педагогам допобразования поправить здоровье.

По данным областного департамента здравоохранения в области на карантин ни одно образовательное учреждение не закрыто на карантин. При этом временно приостановлена работа 11 отдельных групп в детских садах.