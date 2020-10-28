В Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Фото: "КП" Архив

По данным федерального штаба на 28 октября, в Белгородской области число новых заболеваний коронавирусной инфекцией составило 99 случаев. Всего с начала пандемии в регионе опасной инфекцией заболели 11 248 человек. Отметим, что стабильно высокое число случаев заболевания в области регистрируется вот уже вторую неделю.

В целом по России за минувшие сутки CVOID-19 подтвержден у 16 202 пациентов. К сожалению, за минувшие сутки от заражения коронавирусом скончались 346 россиян.

В соседних по Центральному Черноземью областях по прежнему в «лидерах» Воронежская область — 291 случай заражений за минувшие сутки (всего с начала пандемии 24 185). В Орловской области — 120 новых случаев за сутки (всего 11 599), в Курской — также 120 (всего 10 531), в Тамбовской — 87 (9 570), в Липецкой — 86 (7 855).