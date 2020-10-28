В Белгороде на торгах можно будет прикупить как отечественные, так и импортные авто

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

В Белгороде 11, 12 и 13 ноября состоятся торги по продаже арестованного имущества должников. А торги, которые пройдут в электронном формате, выставлены, в том числе, отечественные и импортные автомобили. Так, к примеру, 13 ноября в торгах участвуют 3 лота транспортных средств на общую сумму 1 336 689 рублей: автомобиль «Lada Priora», 2009 года выпуска (начальная продажная стоимость 121 500 рублей); автомобиль «Volkswagen Touareg», 2004 года выпуска (начальная продажная стоимость 636 300 рублей); автомобиль ГАЗ-33106 2834LМ, 2013 года выпуска (начальная продажная стоимость 578 889 рублей).

Организатором торгов является Межрегиональное территориальное управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях. Торги состоятся в электронном формате, на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер». С условиями участия в торгах, а также с полным списком реализуемого имущества можно ознакомиться на интернет-сайтах.

Информация о проведении торгов также размещена на официальном сайте УФССП России по Белгородской области (https://r31.fssp.gov.ru/) в подразделе «Извещения о проведении публичных торгов» раздела «Сервисы».