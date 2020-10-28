В селе Палатово Красногвардейского района Белгородчины открыли детсад

В селе Палатово Красногвардейского района открыли детсад. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района

Здание детского сада 1981 года постройки в селе Палатово Красногвардейского района нуждалось в капитальном ремонте. И он был проведен в короткие сроки: заменены кровля, оконные и дверные блоки, система отопления, водоснабжения и водоотведения. По современным стандартам оборудованы игровая, спортивная комнаты, музыкальный зал.

«Открытия с нетерпением ждали дети, родители. Увеличилась площадь дошкольного учреждения, добавился обеденный зал, раздаточная, музыкальный зал», – отметила заведующая Елена Юрова.

Территория дошкольного учреждения благоустроена: уложена тротуарная плитка, разбиты клумбы для цветников. На сегодняшний день активно ведутся работы по обустройству детских площадок – спортивной, игровой

Ход и качество выполнения строительных работ контролировали представители районной администрации, депутатского корпуса, общественного самоуправления.