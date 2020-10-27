За выезд на встречку жителю Белгородской области назначили штраф в 5000 рублей. Фото УФССП России по Белгородской области

Жителю Красногвардейского района Белгородской области за уклонение от уплаты штрафа придется отбыть 5 суток административного ареста. Находясь за рулем, мужчина нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

Штраф не был оплачен в установленный законом 60-дневный срок, и исполнительный документ был передан на исполнение в Красногвардейское районное отделение судебных приставов.

Судебный пристав составил и направил в суд протокол. Напомним, что неуплата административного штрафа в срок влечет новое наказание – увеличение предыдущего штрафа вдвое или административный арест до пятнадцати суток.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил нарушителю закона наказание в виде административного ареста на 5 суток.