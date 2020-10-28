В Корочанском районе появилось две новых зоны отдыха. Фото пресс-службы администрации Корочанского района

Детская игровая площадка «Островок» в Подкопаевке Погореловского сельского поселения построена Территориальным общественным самоуправлением «Молодежный» на средства, полученные как грант в размере 375 тысяч рублей. А в Афанасово членами ТОС «Авангард» создана зона отдыха для посетителей разного возраста.

Инициировал первый проект староста села Федор Городов. Все тосовцы активно участвовали в его реализации: приобрели оборудование и установили его в новом микрорайоне Подкопаевки, где, в основном, живут молодые семьи, территорию огородили забором.

В следующем году здесь высадят кустарники, деревья, и тогда она станет еще красивее.

В Афанасово создана зона отдыха для посетителей разного возраста. Для малышей установлены качели, горка, балансир, песочница с грибком, для родителей, бабушек и дедушек – беседки. Подростки и взрослые могут заниматься на воркаутной площадке и тренажерах. Центр зоны отдыха – уютный «треугольник» с огромным можжевельником и тремя удобными скамейками.

Общий бюджет этого проекта 333 тыс. рублей, из которых 193 тыс. рублей – субсидия, полученная по итогам конкурса для поддержки деятельности некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты.