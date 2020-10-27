Виктор Исланкин признан лучшим работником пожарной охраны Белгородчины. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

Виктор Исланкин – командир отделения пожарно-спасательной части № 4 города Белгорода стал в этом году победителем регионального конкурса «Созвездие мужества» в номинации «Лучший работник пожарной охраны». «Основной принцип нашей работы – оперативно реагировать на любые сигналы о помощи. За каждым выездом дежурного караула– спасенные жизни. И именно они – главная награда для всех огнеборцев», - говорит Виктор Исланкин.

Конкурсная комиссия оценивала как физическую подготовку кандидатов, так и уровень их теоретических знаний. При отработке практических упражнений необходимо было уложиться в установленные нормативы по подъему по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни, преодолению 100-метровой полосы с препятствиями, а также пробежать кросс и выполнить подтягивание на перекладине.

Кроме того, участникам конкурса необходимо было пройти проверку знаний по тактической подготовке, технической подготовке, охране труда и медицинской подготовке.

Виктор Исланкин пришел в пожарную охрану в 2012 году. До этого, после возвращения из армии, работал спасателем водно-спасательной станции в Белгороде. За годы работы в противопожарной службе неоднократно участвовал в тушении крупных пожаров, зарекомендовал себя трудолюбивым, исполнительным и знающим свое дело огнеборцем.

Виктор активно занимается спортом, выступает в составе сборной Главного управления МЧС России по Белгородской области по мини-футболу. Победа в конкурсе для него – лишь подтверждение того, что выбрал правильную дорогу в жизни.