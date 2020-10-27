В Белгородской области грибник нашел 8 артиллерийских снарядов в лесополосе

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В селе Казацкое Яковлевского городского округа грибник, выйдя на так называемую «тихую» охоту, обнаружил в лесополосе 8 артиллерийских снаряда 45 мм времен Великой Отечественной войны. Всего за прошедшие сутки белгородские взрывотехники обезвредили 13 снарядов времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы уже много лет пролежали в земле и могли взорваться от малейшего прикосновения.

Еще один опасный предмет — минометную мину 82 мм нашел в поле рабочий в селе Сафоновка Ивнянского района. А в поселке Кировский этого же района при проведении земляных работ на территории частного домовладения собственник обнаружил артиллерийский снаряд 75 мм. В Белгороде по переулку 2-ой Огородный хозяин дома также при проведении земельных работ найден боеприпас. Прибывшие на место вызова взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области идентифицировали гранату Ф-1. В Таврово хозяин дома на своем участке нашел 2 минометные мины 81 мм.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы взрывотехники вывезли на специальный полигон и ликвидировали.