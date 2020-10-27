Житель Нового Оскола оплатил многомиллионную задолженность после вмешательства судебных приставов

Житель Нового Оскола оплати многомиллионную задолженность после вмешательства судебных приставов. Фото: "КП" Архив

В Новом Осколе местный житель оплатил задолженность в размере 1 миллиона 904 тысяч рублей. Не выполнив условий договора займа, мужчина задолжал физическому лицу. Суд обязал должника вернуть всю сумму взятую взаймы и проценты за пользование чужими денежными средствами. Но новоосколец погашать долг не спешил.

Документ о взыскании задолженности по договору займа поступил на исполнение в Новооскольском районном отделении судебных приставов УФССП России по Белгородской области. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, а также о принятии в отношении него мер принудительного характера. Несмотря на предупреждения судебных приставов, должник никаких действий к самостоятельной оплате не предпринимал. В результате было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму более 133 тысяч руб.лей

Также судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ и запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства.

Только после всех этих мер должник, поняв, что только усугубляет свое положение, оплатил всю сумму долга в полном объеме, включая исполнительский сбор.