Белгородец осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве жилого дома

Белгородец осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве дома. Фото: архив КП

Октябрьским районным судом Белгорода 35-летний местный житель признан виновным в совершении преступления - ложное сообщение о готовящемся взрыве. Теперь за опасную шутку придется два года отмотать в тюрьме и выплатить ущерб.

15 июля 2020 года крепко подвыпивший мужчина по номеру 112 сообщил в Единую диспетчерскую службу ложные сведения о возможном террористическом акте — взрыве жилого дома в городе Белгороде. Об этом сообщает сайт прокуратуры области

Оперативные службы УМВД России, МЧС России и скорая медицинская помощь незамедлительно явились по вызову. Взрывных устройств обнаружено не было.

В связи с выездом этих служб затраты составили 13 тыс. рублей. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание: ограничение свободы на 2 года и взыскание с него в полном объеме причиненного ущерба.