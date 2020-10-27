Белгородцы услышат киношлягеры Андрея Петрова. Фото с сайта Белгородской государственной филармонии

В год 90-летия со дня рождения Народного артиста СССР композитора Андрея Петрова одноименный Фонд совместно с Министерством культуры России проводит масштабный фестиваль. В рамках фестиваля запланированы концерты симфонической и камерной музыки, мультимедийные выставки, а также концерты из киношлягеров композитора. 28 октября на сцене Большого зала Белгородской государственной филармонии состоится концерт «Киношлягеры Андрея Петрова».

В концерте примут участие яркие представители современной эстрады Вера Свешникова и Эдуард Хиль младший, а также Белгородский академический русский оркестр под управлением Заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова.

Поистине народную любовь принесли Андрею Петрову произведения, написанные в разных музыкальных жанрах, от балетов и симфоний, неизменно становившихся знаковыми событиями в культурной жизни страны, до популярных эстрадных песен. Не одно поколение российских зрителей воспитано на музыке и песнях, созданных композитором для картин, давно уже ставших классикой отечественного кинематографа.

В концертную программу вошли романсы, вальсы, эстрадные песни «верного рыцаря мелодии», как назвал композитора известный режиссер Александр Белинский, напомнят кому-то о временах его молодости, а для кого-то станут настоящим открытием.