Белгородская прокуратура проверяет жалобу разуменцев замгубернатору на холод в домах. Фото Александра Лобынцева.

Жалоба разуменцев замгубернатору Денису Буцаеву, которая появилась в соцсетях, привлекла внимание прокуратуры. В видео, которое записали жители, отчаявшиеся дождаться обещанного тепла, они сообщают, что после того, как в мае демонтировали старую котельную, временная не справляется с нагрузкой. Жители улицы Березовой пожаловались, что батареи в их домах едва теплые, а на улице Станционной вообще нет тепла. При этом в районной администрации были уверены, что с отопление должно было быть все в порядке, о чем и сообщили накануне местному депутату, написав, что подача тепла «осуществляется в соответствии с нормами».

В то же время, начав прокурорскую проверку, ведомство сообщает, что «24 октября 2020 года в ходе мониторинга сети «Интернет» прокуратурой Белгородской области выявлена информация об отсутствии отопления в жилых домах по улицам Березовой и Станционной в поселке Разумное Белгородского района.

Белгородская прокуратура проверяет жалобу разуменцев замгубернатору на холод в домах. Фото Александра Лобынцева.

По поручению прокуратуры области прокуратурой Белгородского района проводится проверка соблюдения управляющими организациями законодательства о теплоснабжении».

Подчеркнем, что в соцсетях разуменцы выражают благодарность за активную помощь местному депутату Екатерине Долговой, а также всем, кому не безразличны их проблемы.